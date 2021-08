Terrore in Afghanistan: la prima pagina di Marca ‘fotografa’ la paura delle donne afgane

SportFair

Ogni parola appare superflua per definire quanto sta accadendo in Afghanistan, dove il terrore e la paura hanno ormai oltrepassato notevolmente i livelli di guardia. La presa di Kabul da parte dei talebani ha sconvolto la maggior parte degli abitanti, arrivati a saltare sugli aerei in fase di decollo per provare a sfuggire al regime islamico imposto dagli invasori. Scene tragiche e tremende, che rischiano di diventare ancora più macabre nei giorni a venire, considerando la situazione di terrore venutasi a creare in Afghanistan. A rischiare maggiormente sono le donne, viste dai talebani solo ed esclusivamente come oggetti e merce di scambio, da utilizzare a proprio piacimento senza il benché minimo rispetto.

La prima pagina di Marca

Proprio su questo tema è incentrata la prima pagina di Marca, noto quotidiano spagnolo che ha dedicato l’apertura alle donne afgane. Una domanda semplice e al tempo stesso agghiacciante: “Cosa ne sarà di loro?“, seguita da un sottotitolo che evidenzia la drammaticità della situazione: “I talebani impongono di nuovo in Afghanistan il loro regime del terrore, che distrugge i diritti delle donne, compreso quello di praticare sport“. In basso infine anche le parole della capitana della nazionale di basket in carrozzina, Nilofar Bayat, spaventata e decisa a lasciare il proprio Paese: “abbiamo paura, temo per la mia vita, vogliamo andare via da qui“.