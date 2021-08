La squadra medica che ha salvato Eriksen ed il capitano danese Kjaer premiati col President’s Award

SportFair

La squadra medica che ha salvato la vita del giocatore danese Christian Eriksen agli Europei di calcio 2021 ed il capitano della nazionale danese Simon Kjær, sono i destinatari del Premio del Presidente UEFA 2021.

Il riconoscimento è un segno di omaggio per il loro contributo fondamentale nel venire in aiuto di Eriksen quando il 29enne centrocampista dell’Inter ha subito un arresto cardiaco ed è collassato sul campo durante la partita della fase a gironi tra Danimarca e Finlandia al Parken Stadium di Copenaghen lo scorso 12 giugno. Grazie alla rapida risposta del team medico e al trattamento di emergenza esperto, Eriksen è stato rianimato sul campo ed è ora felicemente sulla strada della guarigione. Simon Kjær condivide l’onore per la sua reazione nell’aiutare immediatamente Eriksen, nonché per le eccezionali qualità di leadership che ha mostrato.

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha descritto i destinatari del premio come “i veri eroi degli Europei. È davvero un grande onore per me consegnare loro il Premio del Presidente UEFA. Quest’anno, il President’s Award trascende il calcio“, ha affermato. “Serve come un importante ed eterno promemoria di quanto sia preziosa la vita e mette tutto nelle nostre vite nella prospettiva più chiara”, ha aggiunto. Vorrei anche inviare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre continua la sua guarigione”

Destinatari del Premio del Presidente UEFA 2021:

Equipe medica in loco

Mogens Kreutzfeldt (direttore medico)

Frederik Flensted (direttore medico dello stadio)

Anders Boesen (medico di emergenza a bordo campo)

Peder Ersgaard (paramedico)

Ufficiali medici della sede UEFA

Jens Kleinefeld

Valentin Velikov

Squadra medica nazionale danese

Morten Skjoldager (fisio che accompagna il medico della squadra)

Morten Boesen (medico della squadra)

Simon Kjær (capitano della squadra nazionale della Danimarca)

Un messaggio di Christian Eriksen diceva: “vorrei ringraziare Morten [Skjoldager], Morten [Boesen] e il team medico che ha aiutato a Parken il 12 giugno. Avete fatto un lavoro fantastico e mi avete salvato la vita. Un grande grazie anche al mio amico e capitano Simon e i miei compagni di squadra della squadra danese per il vostro supporto, sia il 12 giugno che dopo. Grazie a tutti i fan che hanno inviato messaggi a me e alla mia famiglia. Significa molto e ci ha dato forza e sostegno. Grazie“.

Il Premio del Presidente UEFA di quest’anno serve come un doveroso tributo allo staff medico che era sul posto alla partita degli Europei a Copenaghen, sia per la loro esperienza che per l’applicazione della formazione specialistica che li aveva preparati per un simile incidente. L’équipe medica ha risposto rapidamente ed Eriksen è stato rianimato attraverso l’impiego della tecnica di rianimazione cardiopolmonare (CPR) e un defibrillatore prima di essere portato in barella e portato in ospedale.

“Siamo corsi in campo per aiutare [Christian] e per fare il nostro lavoro. Abbiamo fatto quello che dovevamo, quello che ci è stato insegnato, quello che siamo stati addestrati a fare. Tutti conoscevano il loro ruolo, tutti sapevano cosa fare. Non eravamo emozionati sulla scena. Dopo, ovviamente, eravamo come tutti. Siamo molto felici e orgogliosi del risultato“, ha affermato Mogens Kreutzfeldt, direttore medico per gli Europei di calcio 2021 a Copenaghen.

“Quando Christian Eriksen è crollato sul campo a Copenaghen. Io, insieme a milioni di altri appassionati di calcio, sono rimasto profondamente scioccato e preoccupato. Con grande gioia e sollievo di tutti, la vita di Christian è stata infine salvata grazie alla notevole professionalità del team medico. Ho la massima ammirazione per i medici e il personale medico per la loro eccezionale reazione e calma. Attributi che furono cruciali nella rianimazione di Christian“, queste le parole di Ceferin.

Il premio riconosce anche l’ammirevole risposta di Simon Kjær alla situazione. Il 32enne difensore dell’AC Milan è stata una delle prime persone a raggiungere Eriksen quando è crollato. Ha messo Eriksen in posizione di rianimazione, ha avviato la procedura di rianimazione cardiopolmonare iniziale, ha guidato i giocatori danesi a formare un anello protettivo attorno al loro compagno di squadra mentre riceveva cure mediche urgenti e ha confortato il compagno di Eriksen.

“Resto grato per le qualità di leadership esemplari e l’immenso coraggio che il capitano della Danimarca, Simon Kjær, ha mostrato in questa situazione molto critica“, ha aggiunto Aleksander Čeferin.

Kjær ha sottolineato l’unità e la solidarietà della squadra danese nel rispondere alla situazione: “è qualcosa che rimarrà con noi per il resto della nostra vita. La squadra ha reagito come un’unità… come una squadra, abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti e cercare di superare quella situazione ed essere il più utili possibile. Cerco di guidare la squadra dentro e fuori dal campo, in ogni aspetto del vita, da calciatori, quando siamo insieme. Penso che sia uno dei più grandi privilegi che ho nella mia carriera. Conosco Christian Eriksen da molti anni. Ha una grande famiglia, ha molti amici, molti compagni di squadra che vogliono il meglio per lui. Finché è felice e la sua famiglia è buona, io’ sono felice“.