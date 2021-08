Gente che precipita dagli aerei e l’orrore negli occhi delle donne: Marchisio sconvolto dal caos in Afghanistan [FOTO]

SportFair

Il caos scoppiato in Afghanistan sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero, attonito davanti alle immagini che arrivano da Kabul e in particolare dall’aeroporto della città, dove la gente si accalca sugli aerei e precipita dopo il decollo. Gente che scappa per paura dei talebani, riusciti a prendere il potere e adesso pronti a reprimere con la violenza qualsiasi tipo di insubordinazione. La preoccupazione maggiore è però per le donne, che rischiano di essere brutalmente massacrate oppure utilizzate come schiave o merce di scambio.

Il post social di Marchisio

Una situazione che ha sconvolto Claudio Marchisio, intervenuto sui social per esprimere il proprio pensiero: “il sogno delle donne, delle ragazze, delle bambine si è infranto e la loro libertà è stata spezzata. Senza un nome lasciate in balia della loro disperazione. Esseri umani aggrappati ad un aereo e destinati ad essere dimenticati. Persone abbandonate da un occidente che sa solo riempirsi la bocca con parole come ‘libertà’ e ‘fratellanza’. Non voglio essere nella parte giusta del mondo: Voglio essere in un mondo giusto, ma che non lo è se resta impotente di fronte a tutto questo“.