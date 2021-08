Pernat non risparmia Marquez dopo l’episodio con Espargaro in Austria: “guida sopra i problemi, ma anche sopra agli altri piloti”

SportFair

Al Red Bull Ring è tutto pronto per un nuovo appuntamento con la MotoGP. I piloti si sfideranno per la seconda volta consecutiva nel circuito austriaco per disputare il Gp d’Austria, dopo quello di Stiria che ha fatto tanto discutere soprattutto per l’episodio che ha visti coinvolti Aleix Espargaro e Marc Marquez.

Proprio dell’aggressività di quest’ultimo ha parlato Carlo Pernat: “Marquez non lo fa apposta, guida sopra i problemi, ma anche sopra agli altri piloti. Marquez dopo l’infortunio sta attraversando il momento più difficile della sua carriera ed è ancora più un pericolo. Ad intervenire deve essere la Dorna, se non lo penalizzano continuerà a correre così”, ha affermato il manager ligure a Tuttosport.

“Ha capito che sarà un ‘Marquez meno’ rispetto a quanto era abituato prima. Sa che se cade si rompe, forse del tutto. Ha capito anche che Quartararo e Mir non li batte come e quando vuole. Perciò oltre alle difficoltà fisiche deve fare anche i conti con l’impatto psicologico che ha questa situazione per lui che era abituato a dominare la categoria”, ha concluso Pernat.