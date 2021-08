Tuchel e la sostituzione del portiere prima dei rigori: il ‘retroscena’ sulla mossa decisiva che ha regalato al Chelsea la Supercoppa Europea

SportFair

Il Chelsea si è aggiudicato ieri sera la Supercoppa Europea. I Blues hanno trionfato solo ai rigori la sfida contro il Villarreal grazia ad una mossa azzardata ma azzeccata e decisiva di Tuchel. L’allenatore del Chelsea ha infatti deciso di sostituire il portiere al 119′, proprio prima dei calci di rigore, mettendo tra i pali Kepa al posto di Mendy.

Una mossa azzeccatissima considerando che Kepa si è rivelato decisivo, parando due rigori. Ma da dove nasce una decisione del genere? Nella conferenza stampa post vittoria Tuchel ha spiegato il perchè della sostituzione.

Perchè Tuchel ha sostituito il portiere

“Abbiamo parlato con i preparatori dei portieri che hanno analizzato le statistiche secondo cui Willy Caballero è migliore a parare i rigori- Dopo l’analisi di migliaia di rigori subiti. Il secondo nelle statistiche è Kepa, mentre il terzo è Edu (Mendy). Abbiamo poi parlato apertamente con tutti e tre i portieri sulla possibilità che in situazioni come quella di oggi se ci fosse rimasta una sostituzione l’avremmo utilizzata. Chiaramente non per motivi personali ma per avere più possibilità dettate proprio dalle statistiche”, sostituzione, dunque, spiegata. Ecco perchè Tuchel ha deciso di cambiare il portiere proprio poco prima dei calci di rigore.