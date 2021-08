Sainz a muro durante le qualifiche in Ungheria: “chiedo scusa al team, ma c’è stata una raffica di vento improvvisa”

SportFair

Sabato di qualifiche amaro per la Ferrari in Ungheria: Leclerc non è riuscito a far meglio del 7° tempo, mentre Sainz è finito a muro durante la Q2, dicendo così addo ad ogni chance di lottare per le migliori posizioni in griglia.

Lo spagnolo, al termine delle qualifiche, ha spiegato quanto accaduto in pista: “sicuramente oggi le condizioni in pista non erano facili, ma era così per tutti e io non voglio sfruttare queste situazioni come scusa. Sono rimasto stupito da quanto successo. Sono andato subito al box per capire se avrei potuto guidare diversamente per evitare l’errore e dai dati è emerso che sono entrato in curva ad una velocità inferiore di 5 Km/h rispetto al Q1”, ha spiegato Sainz.

“Non sono stato così aggressivo, ma c’è stata una raffica di vento improvvisa di 40 Km/h che mi ha colto di sorpresa quando nei giri precedenti il vento in quel tratto soffiava a 10 Km/h. Ripeto, non voglio usare questi dati come scusa, ma devo imparare da quanto accaduto. Mi spiace per il team perché avrà molto lavoro da fare”, ha affermato ancora lo spagnolo.