Nainggolan, ma che fai? Alta velocità e guida in stato di ebbrezza: patente ritirata dalla polizia in Belgio

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Radja Nainggolan in Belgio, dove l’ex centrocampista dell’Inter è tornato per vestire la maglia dell’Anversa. Il classe 1988 è stato beccato dalla polizia mentre percorreva ad alta velocità la Nationalestraat della città belga, intorno alle 4 del mattino di domenica 22 agosto. Sottoposto ad alcool test, Nainggolan è risultato appena al di sopra del limite legale e, per questo motivo, gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente di guida per quindici giorni.

Subito smentito

Immediatamente smentite dunque le parole espresse da Nainggolan nel corso della conferenza stampa di presentazione, quando aveva promesso di essere un esempio per i giovani: “anche in termini di mentalità devo dare l’esempio ai giovani, perché in campo sono ancora ammirato“. Non proprio un inizio con i fiocchi dunque per l’ex centrocampista dell’Inter, chiamato adesso a concentrarsi sul decisivo impegno di giovedì, che vedrà l’Anversa opposto all’Omonia Nicosia nel ritorno dei playoff di qualificazione alla prossima Europa League.