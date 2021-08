Separazione consensuale con la Yamaha, il saluto di Maverick Viñales: “in Stiria non è finita bene”

SportFair

L’addio è ufficiale, Maverick Viñales e la Yamaha hanno annunciato la separazione consensuale con effetto immediato, che potrebbe adesso permettere al pilota spagnolo di iniziare in anticipo la sua esperienza con Aprilia. Un addio legato agli ultimi comportamenti del rider iberico, che in Stiria ha provato addirittura a danneggiare il motore della sua M1 negli ultimi giri del Gran Premio. Dopo un’attenta analisi, la Yamaha ha deciso di interrompere il rapporto con Viñales, evitando di trascinarlo fino al termine del Mondiale.

Le parole di Viñales

Nel comunicato ufficiale con cui la Yamaha ha annunciato la separazione, Viñales ha salutato il suo ormai ex team: “dopo la nostra decisione reciproca maturata ad Assen di separarci un anno prima, è stato anche deciso di impegnarsi a completare la stagione in corso con il massimo sforzo da entrambe le parti. Tuttavia, al Gran Premio della Stiria la gara non è andata come avevamo sperato e purtroppo non è finita bene. Dopo un’attenta riflessione, entrambe le parti hanno concordato che sarebbe stato meglio porre fine alla partnership con effetto immediato. Sono profondamente grato alla Yamaha per la grande opportunità che mi ha dato e per il supporto durante questi quattro anni e mezzo di corse e guarderò indietro con orgoglio ai risultati che abbiamo raggiunto insieme. Avrò sempre grande rispetto per la Yamaha e auguro loro il meglio“.