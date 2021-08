Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United, CR7 impaziente: “club speciale che ho nel cuore”

SportFair

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United, il club inglese ha annunciato l’ingaggio di CR7 questa mattina con un comunicato apparso sul proprio sito e sui canali social. Il portoghese ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione, tornando così nel club che lo ha presentato sul grande palcoscenico internazionale. Impaziente Ronaldo di iniziare questa nuova avventura della sua carriera, che segue i tre anni trascorsi in Italia con la maglia della Juventus.

Le parole di Ronaldo

Sul sito del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha espresso la sua gioia per questo ritorno a ‘casa’: “il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, sono stato travolto da molti messaggi arrivati dopo l’annuncio di venerdì. Non vedo l’ora di giocare a Old Trafford davanti a uno stadio pieno, sono impaziente inoltre di rivedere tutti i tifosi. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra dopo le partite internazionali e spero che sia una stagione di grandi successi”.