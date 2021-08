Maverick Vinales racconta la sua versione dei fatti: “chiedo scusa a tutta la Yamaha”

SportFair

Maverick Vinales lo aveva annunciato con una Storia Instagram che avrebbe fatto chiarezza su quanto accaduto con Yamaha, raccontando la sua versione dei fatti e così ha fatto.

Intervistato oggi al Red Bull Ring da Antonio Boselli, lo spagnolo ha spiegato quanto accaduto ai microfoni Sky: “sono triste, è una situazione strana. E’ difficile per me stare in questa situazione adesso- Sono fortunato ad avere gente vicino a me che mi sta aiutando. Sono triste per come è andata la situazione, è stata tanta frustrazione dentro di me di tante gare che non sono andate come speravo e quindi è stato un momento complicato per noi. Le cose sono andate male dopo le prime gare, non ho saputo canalizzare nel modo giusto, chiedo scusa a tutta la Yamaha, ho guidato male negli ultimi giri“, ha affermato Vinales.

“In questi giorni ho scoperto tanta gente meravigliosa che c’è nel paddock. Tanti piloti con i quali non avevo tanta relazione ho potuto scoprire che sono fantastici. Era tanto tempo che non mi sentivo bene, ci ho provato fino alla fine, questa frustrazione mi ha portato a guidare in questo modo sbagliato“, ha aggiunto Vinales.

“Non so se le cose si possono sistemare, voglio stare tranquillo, riflettere su tutto, e provare a tornare forte e con tutto a posto”, ha concluso.