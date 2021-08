Oltre i litigi e la rivalità, Marquez rende omaggio a Valentino Rossi: “ha cambiato il concetto di motociclismo”

SportFair

Valentino Rossi ha annunciato oggi il proprio ritiro, sottolineando come chiuderà la propria carriera al termine dell’attuale Mondiale di MotoGP. Una notizia che ha scosso l’intero paddock, tifosi e addetti ai lavori compresi, colpiti dal fatto che dall’anno prossimo il numero 46 non sarà sulle piste di tutto il mondo. Stuzzicato da Sky Sport MotoGP sulla decisione del pesarese di ritirarsi, Marc Marquez ha ammesso: “è una giornata storica, che coincide con il ritiro di Valentino Rossi. Io pensavo che avrebbe fatto un anno in più con il suo team, ma comunque ha fatto una carriera di 25 anni con risultati incredibili e da leggenda”.

Esempio

Marc Marquez infine è andato oltre il proprio rapporto personale con Valentino Rossi, definendo il Dottore un esempio: “abbiamo imparato tanto da lui, ha dato tanto al motociclismo. Una carriera unica, che in pochi potranno emulare. Il nostro rapporto personale ha preso strade diverse, ma questo non toglie ciò che ha fatto per il motociclismo. Non solo è andato forte in pista, ma lui ha fatto qualcosa in più, coinvolgendo tanta gente ad appassionarsi alle moto. Io da piccolo guardavo Valentino e Pedrosa, tutti si sono fermati ma lui ha continuato fino ad oggi lavorando più degli altri. E’ stato un esempio“.