Non si sblocca l’operazione Petagna tra Sampdoria e Napoli, Ferrero sbotta: “il giocatore vuole venire da noi”

SportFair

Sampdoria e Napoli continuano a trattare per Andrea Petagna, ma l’operazione non si sblocca a causa dei tentennamenti del club campano. Il gol segnato dall’attaccante italiano nel match contro il Genoa, decisivo per centrare la vittoria sui rossoblù, ha spinto Spalletti a chiedere uno stop alla cessione per far sì che Petagna restasse in rosa. Il giocatore però ha dato già il suo assenso alla Sampdoria, che attende adesso la controfirma del Napoli sui documenti per chiudere l’operazione.

Lo sfogo di Ferrero

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ferrero ha attaccato: “Aurelio De Laurentiis è un grande presidente e un grande amico, saprà farà il bene di Petagna. Io non ho litigato con nessuno. I miei dirigenti hanno mandato le carte, ma i documenti non ci sono stati rimandati firmati. Ci teniamo ad averlo e Aurelio, che ha la proprietà del cartellino, deve prendere una decisione. Noi abbiamo l’accordo con il giocatore e l’agente Riso, lui anche vuole venire da noi. Ora stiamo aspettando Aurelio: se vuole darcelo domattina lo prendiamo, altrimenti può tenerlo“.