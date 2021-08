La MotoGP torna a Silverstone, Valentino Rossi carico e motivato: “di solito siamo abbastanza forti, non vedo l’ora di tornare”

SportFair

Dopo un anno di assenza a causa della pandemia di Covid-19, il Motomondiale torna a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp di Gran Bretagna. Si tratta del primo weekend dopo l’addio anticipato tra Vinales e Yamaha, che in Austria aveva spospeso lo spagnolo. Weekend speciale per Dixon, scelto da Petronas per sostituire Morbidelli, al fianco di Valentino Rossi, in quello che sarà il suo debutto in MotoGP.

Valentino Rossi, che ama ed è amato dal pubblico britannico, spera di poter fare una bella gara, di potersi divertire e di divertire i fan come accaduto in Austria.

“Mi piace veramente tanto Silverstone: è un circuito fantastico ed è uno dei miei preferiti. E’ lungo e c’è tutto: le parti veloci, le medie ed è veramente tecnico in alcuni punti. Di solito siamo abbastanza forti, quindi spero che sarà così anche quest’anno e spero che ci sarà bel tempo questo fine settimana. Penso che le previsioni del tempo siano buone al momento, ma bisogna essere pronto a tutto lì: la gara può iniziare con l’asciutto e finire col bagnato o essere bagnato solo in alcuni punti. Non vedo l’ora di tornare lì questo fine settiana“, queste le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Silverstone.