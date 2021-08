Dagli outfit della mamma ai consigli di papà: Camila Giorgi e i segreti del successo di Montreal

SportFair

Prosegue il momento esaltante dello sport italiano in questa calda e splendida estate, dopo il record di medaglie centrato alle Olimpiadi ecco il primo successo in un Masters 1000 di Camila Giorgi, capace di prendersi il WTA di Montreal. Una cavalcata esaltante quella della tennista italiana, riuscita a conquistare il prestigioso trofeo battendo Karolina Pliskova in finale dopo due avvincenti set: “purtroppo fisicamente non era qui, ma è come se lo fosse. Dedico a lui questo successo perché è grazie a lui se sono arrivata fin qui. Abbiamo lavorato tanto e anche cambiato qualche aspetto del gioco, e durante il giorno ci sentiamo mille volte. Questo successo conferma che il lavoro svolto era quello giusto, finalmente domani vedrò un ranking che mi si addice di più, perché quello degli ultimi tempi non rispecchiava il mio valore. Ho avuto tanti infortuni, tanti problemi e adesso sono qui“.

Gli outfit della mamma

Camila Giorgi ha poi proseguito nell’analisi del suo successo a Montreal, rivelando anche un curioso retroscena riguardante i suoi outfit: “fin da piccola ho lottato per questo e sapevo che prima o poi ce l’avrei fatta. Ultimamente poi stavo giocando molto bene, quindi finalmente libera dai problemi fisici ho potuto esprimermi come sapevo di poter fare. E naturalmente più gioco bene e più entro in fiducia. E poi ho un allenatore e uno staff meraviglioso. Gli outfit? Li disegna mia mamma, il suo è un brand sportivo di lusso. Quanto a Cincy beh, visto che esordirò con la Pegula che ho già battuto qui, spero di ripetermi. Magari facendo un po’ meno fatica…“.