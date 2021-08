Juventus-Inter e le furiose polemiche, Calvarese ammette: “ho sbagliato, un fischio sposta milioni di euro”

SportFair

Ha deciso di chiudere la sua carriera da arbitro con un anno di anticipo per occuparsi della propria azienda ed evitando conflitti di interesse, che avrebbero potuto costargli caro nel corso dell’anno. Gianpaolo Calvarese non scenderà più in campo ma continuerà ad occuparsi di calcio, essendo entrato nella squadra Amazon da poche settimane. In attesa di iniziare la nuova stagione, l’ormai ex arbitro ha rivelato al Corriere della Sera i motivi che lo hanno spinto a dire basta: “è stata una decisione sofferta, ma l’ho presa per seguire da vicino la mia azienda di integratori. Vorremmo lavorare con squadre professionistiche e la scelta di dimettermi è stata l’unica percorribile per non incorrere in eventuali conflitti d’interesse. Avrei potuto fare un altro anno, Amazon è arrivata dopo. Mi ha preso in contropiede, ma è un’opportunità stimolante. Mi mancherà l’adrenalina del campo“.

Juventus-Inter

Calvarese si è poi soffermato sull’ultimo match arbitrato, ovvero quel Juventus-Inter che lo ha messo al centro delle polemiche: “la gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico, ma non mi fate entrare negli episodi specifici, generebbero ulteriori discussioni che potrebbero essere strumentalizzate, da una o dall’altra squadra o da terzi. La mia decisione di dire basta non c’entra con quel match, è determinata da altri elementi, come ho detto. C’era la possibilità di proseguire come arbitro e non solo come Var, ma ho scelto di lasciare per la mia azienda. I club non mettono pressione, ma una decisione può spostare equilibri economici importanti: l’unica arma è prendere buone decisioni e per prenderle bisogna essere preparati. Gli arbitri devono essere consapevoli che un fischio pesa“.