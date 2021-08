Debutto da sogno in maglia Inter, Calhanoglu ha già dimenticato il Milan: “darò tutto per questi tifosi”

SportFair

Debutto da sogno per Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter, il centrocampista turco si è già integrato alla grande nella sua nuova squadra, dimenticando in un batter d’occhio il suo passato al Milan. Assist per il gol di Skriniar e sigillo personale per il momentaneo 2-0 sul Genoa, trasformatosi poi in un poker nella ripresa grazie agli acuti di Vidal e Dzeko. Anche una rete annullata per fuorigioco a Calhanoglu, autentico protagonista di una partita che lo ha visto incantare i tifosi dell‘Inter.

Le parole nel post-match

Intervistato ai microfoni di DAZN dopo la partita, Calhanoglu ha ammesso: “devo dire grazie ai tifosi per il loro affetto, devo dare il massimo per l’Inter. Se sono qui è grazie a Inzaghi e a Ausilio. So che il mister si aspetta tanto da me, io cercherò di dare il massimo. Siamo giocatori maturi, è facile giocare con compagni che hanno qualità, capire i loro movimenti è più semplice. Oggi abbiamo fatto una buona partita e vogliamo continuare così“.