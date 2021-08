Nudo e crudo, l’allenatore del Brest senza filtri: “Messi al PSG? Mi ha provocato un’erezione”

SportFair

L’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain è ormai cosa fatta, l’attaccante argentino ha ufficialmente chiuso la propria esperienza al Barcellona e si prepara ad iniziarne una nuova in Francia. Gli accordi sono già stati praticamente siglati, la Pulce andrà a guadagnare 35 milioni di euro all’anno per due stagioni, una cifra monstre che lo ha convinto a sbarcare in Ligue 1. Sull’imminente arrivo di Messi in Francia si è soffermato Michel Der Zakarian, allenatore del Brest, che ha espresso il proprio singolare punto di vista dopo il pareggio col Lione: “dicevamo di avere una lega di merda, ma riuscire a portare in Francia un giocatore come lui è qualcosa di eccezionale. Non sarò convenzionale e politically correct, ma mi ha provocato un’erezione“.