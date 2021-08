Belenenses-Roma, tremenda papera di Rui Patricio: errore da matita blu per il portiere giallorosso [VIDEO]

SportFair

Successo in amichevole per la Roma, riuscita a battere in trasferta il Belenenses con un tris d’autore firmato da Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral nonostante il clamoroso errore in avvio di Rui Patricio. Il portiere portoghese si è reso suo malgrado di una sorprendente papera costata l’iniziale svantaggio alla squadra di Mourinho, abile successivamente a completare la rimonta e a vincere con il punteggio di 1-3. Al quindicesimo minuto, il Belenenses sblocca il risultato sfruttando l’errore di Rui Patricio su retropassaggio di El Shaarawy, il portiere stoppa male il pallone e lo scaltro Ndour ne approfitta per raccogliere la sfera e segnare senza problemi. Ecco il video: