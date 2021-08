Papà Graziano Rossi non riesce a parlare, mamma Stefania più serena: “l’addio di Valentino? Ero più triste nel 2020 che ora”

SportFair

Valentino Rossi ha annunciato ieri il suo ritiro dalla MotoGP. Con una conferenza stampa straordinaria e una naturalezza e serenità in volto disarmate, il Dottore ha affermato che a fine stagione si fermerà.

Una decisione sofferta sicuramente, che fa piangere tanti, tantissimi appassionati oltre che tutti i più cari e vicini al 9 volte campione del mondo. Un grande dolore per papà Graziano: “non me la sento di parlare, mi sono emozionato troppo guardando Valentino, speravo che non si ritirasse“, ha detto alla rosea ieri, dando appuntamento ad oggi per poter commentare con più serenità l’annuncio di suo figlio.

Più serena invece mamma Stefania: “mi hanno telefonato in tanti piangendo, perché alla fine quello che Valentino ha detto è vero, in 25 anni in quelle ore della gara ha regalato delle belle emozioni. Se sono triste? Penso che quello che Valentino ha deciso sia la cosa logica. Ero più triste nel 2020 che ora. E quindi in questo momento mi sento di dire che sono pronta come lo è lui. Mi è piaciuto sentirgli dire che tra i suoi Mondiali preferiti oltre a quello del 2004 con la Yamaha e quello del 2008, c’è quello del 2001 in 500: è stato con quel titolo che ho capito che sarebbe diventato un grande pilota di moto. Soprattutto, mi è piaciuto vederlo annunciare l’addio sorridente, si vede che è una scelta che ha analizzato con il cuore. Lascia serenamente, anche se è stata comunque una scelta difficile e triste da prendere“.

“Già dopo la prima gara mi ha detto una frase che faceva capire qualcosa. Qualcosa come quel “ho sempre dato il massimo e lottato per quello” che ha ripetuto in conferenza stampa. La MotoGP oggi non puoi farla con una scarpa e una ciabatta, tutto deve essere assolutamente perfetto. A me lo ha detto mercoledì sera e io forse non ho avuto la risposta giusta, forse potevo essere un po’ più affettuosa e mi dispiace“, ha concluso la madre di Valentino Rossi.