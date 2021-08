Polacchi asfaltati in due set: Paolo Nicolai e Daniele Lupo ai quarti di finale alle Olimpiadi

SportFair

Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono tornati in campo oggi, dopo due giorni di riposo, per gli ottavi di finale del torneo olimpico di Beach Volley a Tokyo.

La coppia azzurra ha sfidato i polacchi Bryl-Fijalek, 19esimi nel ranking mondiale e 5ª coppia del ranking olimpico, in un match non troppo facile.

Lupo-Nicolai, però, hanno affrontato la sfida in maniera egregia, portando a casa una preziosissima vittoria, in due set, col punteggio di 22-20, 21-18 e, dunque, assicurandosi il pass per i quarti di finale del torneo delle Olimpiadi di Tokyo, nei quali sfideranno Younousse-Tijan, del Qatar.