Paolo Lorenzi appende la racchetta al chiodo: l’azzurro si ritira a 39 anni

SportFair

E’ arrivato il momento di dire basta, dopo una splendida carriera nella quale ha raggiunto come best ranking il 33° posto nella classifica ATP, incassando 5.175.934 dollari di montepremi, Paolo Lorenzi ha deciso di appendere la racchetta al chiodo.

Un annuncio arrivato in una cornice speciale, a New York, dopo la sconfitta aalle qualificazioni per l’US Open contro il francese Janvier per 6-4, 6-3: “niente più tennis professionistico. Questo era nei piani, finire a New York. Ho sempre amato questa città, penso che sia un buon posto dove fermarsi. Quest’anno è stato tutto più difficile, ho avuto qualche infortunio, sapevo che il mio corpo non era più come prima. Devi capire quando è il momento di finire”, ha affermato Lorenzi, per il quale New York è davvero speciale. “Ogni volta che sono qui, sono felice, ecco perché ho scelto New York per ritirarmi. È strano. Certo che so che una parte della mia vita è finita, sicuramente la parte migliore. Sono stato fortunato. La mia passione era il mio lavoro, quindi non posso chiedere di più. Ma sono anche felice perché stavo facendo del mio meglio. Da quando ero giovane, ho cercato di essere un tennista professionista. Ce l’ho fatta”.