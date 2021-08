Novità nel circus di Formula 1, c’è il sì per l’Overtake Award: introdotto il Premio Sorpasso

SportFair

La pausa estiva è terminata, i piloti della Formula 1 sono pronti per tornare a battagliare in pista e lo faranno nel weeken sul circuito di Spa, dove domenica si corre il Gp del Belgio.

In attesa di vedere i campioni delle quattro ruote nuovamente in pista, Liberty Media ha ufficializzato una novità importante, che potrebbe regalare un pizzico di spettacolo in più ai Gp, ma che non cambia molto in termini di classifica e punti: è stato istituito l’Overtake Award, ovvero il “Premio Sorpasso”, che verrà assegnato al pilota che compie il maggior numero di sorpassi nell’intera stagione.

Una novità introdotta dunque nel weekend del Gp del Belgio, ma che tiene conto anche delle gare già disputate in questa stagione 2021 e al momento, anche se non è stata resa nota una classifica generale ufficiale, è Sebastian Vettel a trovarsi al comando.