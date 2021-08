Pioggia d’oro sull’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo: nuovo titolo paralimpico per Arjola Trimi e Carlotta Gilli

SportFair

Splendida giornata per il nuoto italiano alle Paralimpiadi di Tokyo, due ori per gli azzurri che fanno lievitare a 31 il numero di medaglie conquistate in questa splendida rassegna. Nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo, Arjola Trimi e Carlotta Gilli brillano rispettivamente nei 100 stile libero S3 e nei 200 misti SM13 femminili, conquistando due vittorie che esaltano il movimento paralimpico italiano. Secondo titolo per Arjola Trimi che, dopo il successo nella gara dei 50 dorso S3, si ripete oggi sfiorando addirittura il record del mondo. Niente da fare per le sue avversarie, con l’americana Leanne Smith costretta ad inchinarsi all’azzurra, capace di chiudere in 1’30″22. Sul podio anche la russa Iuliia Shishova, bronzo in 1’49″63.

Carlotta Gilli show

Due ori nello spazio di pochi minuti, il merito è sia di Arjola Trimi che di Carlotta Gilli, con quest’ultima che domina i 200 misti SM13 femminili e centra così il secondo oro della sua Paralimpiade, la quinta medaglia in assoluto. Vittoria e record del mondo per l’azzurra, abile a chiudere in 2.21.44 e a rifilare ben cinque secondi di distacco a Colleen Young, seconda in 2.26.80. Terza l’uzbeka Toshpulatova in 2.27.92. Per l’Italia è la 22ª medaglia in piscina, frutto di 9 ori, 8 argenti e 5 bronzi.