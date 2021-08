Gradito ritorno nel Mondiale di Formula 1, Zandvoort accoglie il circus per il GP d’Olanda: orari e dirette tv

SportFair

Messa alle spalle non senza polemiche la farsa del GP del Belgio, durato lo spazio di tre giri affrontati peraltro alle spalle della Safety Car, la Formula 1 adesso di sposta a Zandvoort per il GP d’Olanda. Si tratta di un gradito ritorno per il circus, dal momento che questa gara mancava in calendario esattamente dal 1985, quando Niki Lauda vinse l’ultima edizione prima dello stop. Il GP d’Olanda avrebbe dovuto corrersi già l’anno scorso, ma a causa della pandemia di Coronavirus gli organizzatori decisero di rinviare l’evento al 2021. Attesi migliaia di tifosi sulle tribune tutti per l’idolo di casa Max Verstappen, che avrà l’obiettivo di scippare dalle mani di Lewis Hamilton la vetta della classifica iridata.

Gli orari del GP d’Olanda

Venerdì 3 settembre

Ore 11:30-12:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 4 settembre

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 5 settembre

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD