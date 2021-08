Un weekend di fuoco! Torna in pista la F1: domenica si corre il Gp del Belgio, gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

E’ tutto pronto per un weekend di fuoco! Tutti gli appassionati sportivi, abituati a vivere emozioni intense ogni giorno con gli Europei di calcio prima e le Olimpiadi di Tokyo dopo, possono ritrovare un piacevole sorriso grazie ai tanti appuntamenti sportivi in programma per questa settimana.

E’ iniziata la stagione 2021-2022 di Serie A e, dunque, nel weekend, non mancheranno le partite di calcio, così come saranno protagonisti anche i piloti, sia di MotoGP che di Formula 1.

Le vacanze per i campioni a 4 ruote sono infatti terminate: domenica si torna a fare sul serio sul circuito di Spa-Francorchamps dove si correrà il Gp del Belgio di Formula 1. Il weekend di gara sarà trasmesso in diretta sui canali Sky, mentre qualifiche e gara saranno trasmesse in differita su Tv8.

Il programma del Gp del Belgio di F1

Venerdì 27 agosto

Prove Libere 1: 11:30 – 12:30

Prove Libere 2: 15:00 – 16:00

Sabato 28 agosto

Prove Libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Domenica 29 agosto

Gara: ore 15:00