Pausa estiva terminata, il Mondiale di MotoGP ricomincia dall’Austria: orari e dirette tv del GP di Stiria

Pausa finita, il Mondiale di MotoGP torna a regalare emozioni con la prima gara della seconda parte di stagione. Nel prossimo week-end andrà in scena il GP di Stiria sul Red Bull Ring, un circuito che strizza l’occhio soprattutto a Ducati e KTM, al contrario della Yamaha che in Austria si è sempre trovata in difficoltà. Grande attesa per il leader della classifica piloti Quartararo, che proverà a fare la voce grossa su una pista che non lo aiuterà. Occhi puntati inoltre anche su Marc Marquez che, dopo questa lunga sosta, tornerà rigenerato e pronto a lottare per le posizioni di vertice. Si comincia venerdì con le prime sessioni di libere, per poi proseguire fino alla gara di domenica in programma alle 14.

Gli orari del GP di Stiria

Venerdì 6 agosto

Ore 09:55-10:40 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:10-14:55 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Sabato 7 agosto

Ore 09:55-10:40 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 13:30-14:00 – Prove Libere 4 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:10-14:25 – Qualifica 1 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:35-14:50 – Qualifica 2 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Domenica 8 agosto

Ore 09:40-10:00 – Warm up in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:00 – Gara in diretta su su Sky Sport MotoGP HD e DAZN