Oney Tapia mostra i muscoli alle Paralimpiadi di Tokyo, bronzo nel getto del peso: 1ª medaglia per l’Italia nell’atletica

Non era la sua gara, ma Oney Tapia è riuscito comunque a conquistare una splendida medaglia di bronzo che gli permette di iniziare col botto le Paralimpiadi di Tokyo. Terzo posto per l’atleta azzurro nella gara di lancio del peso F11, una finale affrontata alla grande dall’italo-cubano e coronata da un podio paralimpico che conferma la competitività di Oney Tapia anche nel lancio del peso. Il portacolori italiano chiude la sua gara con il personal best di 13.60 alle spalle dell’iraniano Mahdi Olad, oro con 14.43, e del brasiliano Da Silva che chiude secondo con 13.89. Per l’Italia si tratta della prima medaglia nell’atletica alle Paralimpiadi di Tokyo, un ottimo modo per rompere il ghiaccio in vista dei prossimi appuntamenti in programma nel corso di questa settimana.