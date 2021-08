Martin vince e Quartararo sorride, aumenta il vantaggio su Zarco: la nuova classifica piloti dopo il GP di Stiria

SportFair

Salgono da 34 a 40 i punti di vantaggio di Fabio Quartararo su Johann Zarco nella classifica piloti dopo il GP di Stiria, chiuso dal francese al terzo posto. Un podio, conquistato alle spalle di Jorge Martin e Joan Mir, che permette così al pilota della Yamaha addirittura di guadagnare sulla Ducati in una gara tutt’altro che favorevole per la Casa di Iwata. Scivola in quarta posizione invece Pecco Bagnaia, sopravanzato dal campione del mondo Mir, mentre Valentino Rossi guadagna qualche punticino salendo a quota 20.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Stiria