Nico Mannion in Italia! Che colpaccio per la Serie A: giocherà con la Virtus Bologna

Nico Mannion giocherà in Italia! Dopo lo splendido percorso con la maglia della Nazionale ed una splendida esperienza in NBA, il cestista azzurro giocherà in Serie A.

Mannion sarà un giocatore della Virtus Bologna: un colpaccio a sorpresa per i campioni d’Italia in carica, avvenuto in meno di 24 ore.

Bologna ha offerto un contratto biennale a Mannion, che passerà da un campione come Curry ad un altro come Teodosic, in un team che ha come obiettivo il ritorno in Eurolega. I diritti in NBA di Mannio, che avrà un’opzione d’uscita per tornare a giocare in America la prossima estate, restano agli Warriors.