La Lupa nella soletta interna e silhouette ispirata all’heritage: New Balance presenta la scarpa dell’AS Roma [FOTO]

SportFair

New Balance ha collaborato con l’AS Roma per creare una special edition della scarpa 997H, novità per il Football Club italiano. Presentata in una sorprendente palette gialla e rossa, il 997H esibisce La Lupa sulla soletta interna, mentre l’iconico stemma del Club viene aggiunto anche alla parte anteriore della scarpa.

Questa silhouette ispirata all’heritage, realizzata in mesh e suede, fa parte della campagna “Only Roma” di New Balance per la prossima stagione, in riconoscimento della Roma come stile di vita.

La prima collezione New Balance & AS Roma è disponibile nelle versioni uomo e kids da oggi su http://www.newbalance.com/football, negli store New Balance di Roma, negli store AS Roma, presso Cisalfa e ulteriori rivenditori selezionati.