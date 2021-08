Un problema al piede ferma nuovamente Nadal: Rafa si ritira dal torneo ATP di Toronto

SportFair

Dopo il forfait alle Olimpiadi, ed il ko di Washington, Rafa Nadal è costretto a rinunciare ad un nuovo appuntamento della stagione 2021 di tennis. Il maiorchino ha alzato bandiera bianca al torneo Masters 1000 di Toronto ancor prima di scendere in campo: Nadal avrebbe dovuto esordire oggi contro Harris, che una settimana fa lo ha sconfitto al torneo ATP500 di Washington, ma ha annunciato il suo ritiro dal torneo per un fastidio al piede.

“Volevo davvero giocare qui, ma ora è il momento di prendere una decisione e sfortunatamente questa è la decisione che ho preso. Come sapete, ho avuto questo problema per un paio di mesi. Certo, non è una situazione felice dopo tutto il successo che ho avuto qui in Canada che non posso giocare quest’anno dopo che il torneo non è stato giocato l’anno scorso. È difficile, ma è di questo che si tratta oggi“, ha spiegato Nadal.