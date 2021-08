José Mourinho e quel gesto davvero ‘Special’: telefona a Castori dopo il malore accusato dalla moglie

SportFair

José Mourinho ha dimostrato ancora una volta la sua classe e la sua umanità, compiendo un bellissimo gesto nei confronti di Fabrizio Castori. L’allenatore della Salernitana ha ricevuto nella giornata di lunedì la telefonata del portoghese, preoccupato per le condizioni della moglie del collega italiano. La signora Paola Castori è stata infatti ricoverata in ospedale a causa di un malore accusato subito dopo Salernitana-Roma, un problema fisico che ha spinto i sanitari a trasportare la moglie di Castori presso la struttura sanitaria più vicina per accertamenti. Venuto a conoscenza della situazione, Mourinho ha telefonato all’allenatore della Salernitana per sincerarsi delle condizioni della signora Paola, compiendo un bellissimo gesto che Castori ha senza dubbio apprezzato.