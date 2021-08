Mourinho applaude la sua squadra e i suoi tifosi: “è già la mia Roma! Io non ho fatto nulla per loro, sono meravigliosi”

SportFair

Un esordio positivo quello di Josè Mourinho con la Roma nel campionato di Serie A: buona la prima per il tecnico portoghese ed i giallorossi, che hanno ottenuto la prima vittoria stagionale, battendo la Fiorentina per 3-1.

Un trionfo che lascia soddisfatto Mourinho, seppur consapevole di dover ancora lavorare su diversi aspetti con la sua squadra: “bella partita, anche se non abbiamo fatto benissimo nella fase in cui siamo stati in superiorità numerica. L’arbitro non ha sbagliato nulla e la Fiorentina è una squadra che gioca bene, l’ho detto a Italiano. Vedrete che faranno molto bene. Mi è piaciuto tanto lo spirito di sacrificio dopo la partita di giovedì e il nostro finale dopo l’espulsione di Zaniolo, quando in 10 contro 10 abbiamo ripreso il controllo della partita. Abraham e Shomodurov assieme? Ora è troppo rischioso, anche perché non lavorano con noi dall’inizio. Shomurodov può giocare anche sulla fascia, è mobile e può fare molto male anche dalla panchina per le caratteristiche che ha. Veretout? E’ stato più incisivo nella ripresa quando ha giocato davanti a Cristante, anche poteva pressare meglio e inserirsi come lui sa fare molto bene“, ha affermato lo Special One dopo la partita.

“Per spirito e organizzazione difensiva posso dire che questa è già la mia Roma. Io non ho fatto nulla per i tifosi, ma loro sono meravigliosi con me, qui ho solo vinto una coppa Italia contro di loro. Ringrazio i tifosi della Roma fin da quando ho firmato“, ha concluso Mourinho.