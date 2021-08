Juventus, Cristiano Ronaldo salta l’amichevole con l’U23: i motivi dell’assenza del portoghese

SportFair

L’amichevole tra la Juventus e la sua formazione Under 23 non vedrà come protagonista Cristiano Ronaldo, che salterà il match in programma alla Continassa alle ore 18:30. Il portoghese infatti non si siederà nemmeno in panchina per proseguire un programma personalizzato che gli permetterà di arrivare al meglio al match di domenica, quando la Juventus affronterà l’Udinese alla Dacia Arena. Oltre a Cristiano Ronaldo, salteranno l’amichevole di oggi anche Cuadrado, Perin, Kaio Jorge e Locatelli, con quest’ultimo arrivato solo ieri e non ancora pronto a scendere in campo.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Dybala; Morata. All.: Allegri

Juventus Under 23 (4-3-3): Israel; Barbieri, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Leone, Miretti; Sekulov, Cudrig, Compagnon. All.: Zauli