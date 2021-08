Mondo del calcio a lutto: morto a 16 anni Noha Gesser, promessa dell’Ajax

SportFair

Un brutto incidente stradale è stato fatale per Noha Gesser, giovane promessa del calcio olandese. Il calciatore 16enne, stellina dell’Ajax, è morto dopo uno scontro violento con un taxi avvenuto la scorsa notte a Ultrecht. L’autista del taxi è uscito completamente illeso, mentre per il 16enne non c’è stato nulla da fare.

A dare la notizia della sua morte è stato l’Ajax, che lo aveva acquistato 3 anni fa: “oggi giochiamo contro il RB Lipsia indossando fasce a lutto in memoria di Noah Gesser“, si legge in un tweet della squadra.

“L’Ajax è profondamente rattristato dalla tragica scomparsa del giocatore delle giovanili, Noah Gesser. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari“, ha scritto invece la società in un comunicato.

Lewandowski era l’idolo del giovane calciatore, passato dalla difesa all’attacco proprio grazie al calciatore polacco: nella scorsa stagione aveva realizzato ben 13 gol in sole 6 partite.