Tremenda tragedia per Ballack, è morto il figlio 18enne Emilio: fatale un incidente in quad

Una notizia drammatica, un lutto tremendo per Michael Ballack che ha perso il figlio Emilio poche ore fa. Il 18enne è morto in seguito ad un incidente in quad che si è verificato nella penisola di Tróia, in Portogallo, dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze estive. Non ci sono molte notizie al riguardo, ma secondo le prime indiscrezioni il sinistro in cui è morto il figlio di Ballack pare che sia avvenuto intorno alle 2 di notte di giovedì 5 agosto. I vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto, non sono riusciti ad evitare il decesso dello sfortunato 18enne, uno dei tre figli di Ballack nati dal matrimonio tra Michael e Simone Lambe.