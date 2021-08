Il mondo dell’hockey a lutto, tragedia negli States: morto a 31 anni Jimmy Hayes

SportFair

Tragedia nel mondo dell’hockey: è stato trovato senza vita, nella sua casa alla periferia di Boston Jimmy Hayes. Ex giocatore dei Toronto Maple Leafs, star dei Chicago Balckhawks, Jimmy è morto a soli 31 anni e non si conoscono altri dettagli sul suo decesso: si era ritirato due anni fa e aveva iniziato una ‘nuova vita’ come co-conduttore di un podcast.

Hayes, nato nel Massachussets, nel 2010 è stato fondamentale per la vittoria del secondo titolo nazionale consecutivo dei Boston College e nel 2011 aveva fatto il suo debutto in Nhl, dove ha disputato 7 stagioni, con 334 partite e 54 gol. L’ex stella dell’hockey lascia la moglie e due figlie.

Sui social non sono mancati i messaggi d’addio proprio delle squadre con le quali ha giocato: “con la sua personalità aveva colpito subito i compagni e i tifosi. Siamo orgogliosi del ricordo che ha lasciato a Chicago”, si legge in una nota dei Blackhawks, mentre il Boston College si è detto col “cuore spezzato” su Twitter per la prematura scomparsa dell’ex giocatore.