Muore stroncato da un malore mentre fa la fila per entrare allo stadio: tragedia prima di Frosinone-Parma

Una tragedia ha sconvolto l’inizio del campionato di Serie B, un tifoso infatti è morto prima di Frosinone-Parma a causa di un malore accusato in attesa di varcare i tornelli per accedere in curva insieme al figlio. L’uomo, un 46enne di Supino, è stato immediatamente soccorso dai volontari della Croce Rossa presenti all’esterno dello stadio Benito Stirpe, che lo hanno successivamente trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza. Sfortunatamente, il tifoso del Frosinone non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria. Una volta diffusasi la notizia allo stadio, la curva Nord ha deciso di ritirare gli striscioni e non cantare più in segno di solidarietà.