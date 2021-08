Morto a 24 anni per colpa di una… civetta: incidente fatale per Nico Duò, promessa della pallanuoto padovana

SportFair

Una morte tanto assurda quanto triste, avvenuta nella serata di ieri intorno alle 20.30 in via Linea ad Ariano (Rovigo). La vittima è Nico Duò di Ariano Polesine, morto all’età di 24 anni a causa di un terribile incidente in moto causato da una… civetta. Il ragazzo è stato colpito sul casco dal volatile mentre guidata la sua Ducati, un urto che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e lo ha scaraventato sull’asfalto, causandogli molteplici traumi. Una dinamica rivelata dai carabinieri intervenuti sul posto, i quali hanno attribuito all’impatto con l’animale la causa dell’incidente mortale. Il giovane non è deceduto sul colpo, arrendendosi poco dopo l’arrivo in ospedale dove ha smesso di combattere, morendo per via delle ferite riportate.

Promessa della pallanuoto

Nico Duò era molto conosciuto nella zona di Rovigo per essere una promessa della pallanuoto padovana, era tesserato per la PNPallanuoto Padova e le sue prestazioni avevano attirato le attenzioni di numerose società. La tragedia avvenuta ieri ha sconvolto il club veneto, che ha pubblicato sui propri canali social un toccante saluto a Nico: “non ci sono parole per commentare una tragedia simile, solo una profonda tristezza. La PNPadovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore. Una terribile notizia sconvolge la PN Padovanuoto. La PN Padovanuoto è vicina ai familiari ea gli amici di Nico in questo momento di dolore“.