Dramma in Serie D, attaccante di 19 anni stroncato da un malore improvviso: Atletico Fiuggi sconvolto

Era stato ingaggiato poche settimane fa, ma con la squadra aveva sostenuto solo due allenamenti perché risultato positivo al Covid. Purtroppo Marco Tampwo non si riaggregherà più ai suoi compagni dell’Atletico Fiuggi, perché nelle scorse ore è morto a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. L’attaccante di 19 anni si è sentito male mentre si trovava all’interno della sua casa di Mentana, provando nonostante il dolore a recarsi al Pronto Soccorso senza però riuscirci.

La nota dell’Atletico Fiuggi

Sulla morte di Marco Tampwo sta indagando la Procura di Tivoli, che ha aperto un’inchiesta in attesa dell’esito dell’autopsia che chiarirà le cause del decesso, probabilmente riconducibili ad un infarto. L’Atletico Fiuggi ha intanto diramato una nota per esprimere il proprio stato d’animo davanti a questa tragedia: “il presidente David Ciaccia e tutto l’Atletico Terme Fiuggi piangono Marco, scomparso oggi prematuramente a soli 19 anni. Non abbiamo parole davanti a una simile tragedia. Ciao Marco“.