Tristezza e lacrime per Roberto Mancini: il ct azzurro piange la scomparsa di un caro amico

Comincia con una brutta notizia per Roberto Mancini il primo raduno della Nazionale Italiana dopo la vittoria a Euro 2021, il ct azzurro infatti piange la scomparsa di uno dei suoi più cari amici di infanzia. Si tratta di Massimo Tramontana, scomparso poche ore fa a causa di una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo, uccidendolo all’età di 60 anni. Manager sportivo, organizzatore di eventi ma non solo: Massimo era in primis uno degli amici più stretti del Mancio, a tal punto da accompagnarlo in giro per l’Italia nei vari appuntamenti in agenda del ct.

Figlio del quartiere Prato

Roberto Mancini e Massimo Tramontana si conoscevano fin da piccoli, essendo entrambi figli del quartiere Prato di Jesi, in cui la loro amicizia è cresciuta per poi cementarsi. Prima di raggiungere Coverciano, il ct era passato a salutare per l’ultima volta il suo caro amico, consapevole del fatto che non lo avrebbe più rivisto. Proprio al Centro Tecnico della FIGC, Massimo Tramontana aveva accompagnato l’amico Mancio il giorno in cui cominciò la trionfale avventura degli azzurri verso Euro 2021: un segno del destino che il ct porterà sempre nel suo cuore, insieme all’amicizia per Massimo.