Morbidelli nel team ufficiale Yamaha dal prossimo anno, c’è già la firma: in Austria un weekend di annunci

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di MotoGP: dopo un mese di vacanze i piloti tornano a sfidarsi e lo faranno sul circuito austriaco di Stiria, dove non mancheranno gli importanti annunci.

Il primo fra tutti riguarda il passaggio di Fernandez in top class, nel team Tech3 e quasi sicuramente decreterà l’addio, forse temporaneo o forse no, di Danilo Petrucci alla MotoGP.

Poi sarà il turno di Franco Morbidelli: il pilota italo-brasiliano, fermo per un infortunio, che in Austria sarà sostituito da Crutchlow, dal prossiom anno sarà un pilota del team Yamaha ufficiale. Morbidelli ha già firmato il contratto col team di Iwata e si ritroverà ad essere compagno di Fabio Quartararo, al posto di Vinales, che ha deciso di terminare in anticipo i rapporti con la squadra giapponese.

Infine, dovrebbe arrivare anche il tanto atteso annuncio di Valentino Rossi: continuerà o no?