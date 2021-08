Splendida rimonta di Boggioni nei 200 stile libero S5: l’azzurra di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo

SportFair

Arriva la quinta medaglia azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, iniziate oggi. Dopo gli ori vinti da Gilli e Bocciardo, l’argento di Berra ed il bronzo di Bettella, arriva un’altra medaglia di bronzo, vinta da Boggioni nei 200 stile libero s5. L’azzurra, partita dalla corsia numero 5 ha dovuto fare una gara in rimonta, riuscendo sul finale ad agguantare uno splendido podio.

Kearney, che ha dominato la gara sin dall’inizio, è stata beffata sul finale e ha perso per un soffio la vittoria: l’oro va infatti alla Zhang, mentre la britannica si deve accontentare dell’argento.

“Non me l’aspettavo di iniziare subito con una medaglia alla prima finale, sono contenta perchè alla fine l’emozione in queste gare si fa sentire e chi è più esperto di me diceva che l’emozione che si prova alla Paralimpiade è diversa rispetto a tutte le altre e ora ho capito perchè. All’inizio mi sono un attimo deconcentrata, poi sono tornata in gara e mi sono detta divertiti“, ha affermato Monica Boggioni ai microfoni Rai al termine della gara.