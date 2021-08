Clima teso in Turchia, il presidente dell’Adana Demirspor ‘minaccia’ Balotelli: “se continua a reagire in quel modo…”

SportFair

Situazione piuttosto complessa in casa Adana Demirspor, club della Super Lig che nelle scorse ore ha esonerato Saemt Aybaba dopo il deludente avvio di campionato, caratterizzato da due pareggi e una sconfitta nelle prime tre di campionato. Il presidente del club ha preso la decisione di sostituire il tecnico il giorno successivo allo sfogo di Mario Balotelli, infuriatosi in panchina per la decisione del proprio manager. Stando a quanto riferito dal numero uno del club non si sono correlazioni tra l’esonero e la rabbia di Super Mario, ma secondo le malelingue invece un collegamento esiste eccome.

La minaccia

Mentre l’Adana è a caccia di un nuovo allenatore (che potrebbe essere Vincenzo Montella), proprio il presidente Sancak ha mandato un messaggio a Balotelli facendogli capire che non passerà sopra altre sfuriate di Super Mario: “nessuno viene prima della squadra, nemmeno Balotelli. Anzi, se Mario continua a reagire così prenderemo delle decisioni. Con Aybaba ci siamo separati di comune accordo e gli auguro il meglio“. L’ex Monza e Brescia era stato protagonista di una violenta sfuriata lo scorso venerdì, durante il match pareggiato contro il Konyaspor (1-1). Balotelli è stato sostituito nel secondo tempo e si è lasciato andare ad un duro sfogo, prendendo a pugni la panchina e spintonando in malo modo un compagno seduto vicino a lui. Una situazione che non è piaciuta al club, pronto a prendere provvedimenti se un gesto del genere dovesse ricapitare in futuro.