Milan-Roma, trattativa avanzata per Florenzi: domani attesa la definitiva fumata bianca tra le parti

Il Milan si avvicina sempre di più ad Alessandro Florenzi, il club rossonero ha compiuto un ulteriore passo nei confronti della Roma, limando la distanza che al momento esiste tra le due società. Il manager dell’esterno destro, individuato come profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, ha svolto un importante opera di mediazione nella giornata di oggi, al punto da avvicinare concretamente la trattativa alla definitiva fumata bianca. Il Milan continua a spingere per il prestito con diritto di riscatto, ma la Roma tiene duro sull’obbligo a condizioni decisamente semplici da raggiungere.

Ore decisive

L’operazione proprio in queste ore sta entrando nel vivo, probabilmente già nella giornata di domani tutto potrebbe sbloccarsi, così da permettere a Florenzi di partire alla volta di Milano per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con la società rossonera. Sono ore decisive dunque, il Milan prepara il prossimo colpo di questo scoppiettante mercato: per Pioli sta per arrivare un fresco campione d’Europa.