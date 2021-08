Scene davvero commoventi, Messi dice addio al Barcellona… in lacrime: il triste pianto di Leo [VIDEO]

SportFair

E’ arrivato il momento di dirsi definitivamente addio: è finita un’era, Messi ed il Barcellona si separano, questa volta veramente. Il futuro del calciatore argentino potrebbe essere in Francia, al PSG, ma l’addio al Barca è tutt’altro che facile. Leo Messi ha tenuto una conferenza stampa di addio, durante la quale è stato difficile per l’argentino riuscire a trattenere le emozioni. Messi è infatti scoppiato in un pianto commovente ed emozionante, tra gli applausi di tutti i presenti in sala.