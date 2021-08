Il tweet dal Qatar scatena il mercato: Messi e Cristiano Ronaldo insieme al PSG? Intanto arriva l’offerta per Mbappè

SportFair

Giornate di mercato bollenti, in Italia ma non solo. Negli utlimi giorni si parla tanto di Cristiano Ronaldo e della possibilità che possa lasciare la Juventus in anticipo.

Possibilità che, però, sembra stiano piano piano svanendo. Ieri a far impazzire il mercato ci ha pensato un tweet lanciato da Khalifah Bin Hamad Al ThaniKhalifah Bin Hamad Al Thani, ex dirigente di uno dei club di Doha di proprietà del proprietario del PSG: una foto con Cristiano Ronaldo e Messi uno al fianco dell’altro con la maglia della squadra parigina con scritto “forse?”.

Un tweet che ha presto fatto il giro del mondo, in tutte le lingue che però non ha trovato nessuna conferma a Parigi. Nessun inidizio di mercato, dunque: al momento il PSG non sembrerebbe interessato a prendere in squadra CR7, la Juventus non ha ricevuto alcuna offerta ed il procuratore dell’attaccante portoghese non ha mai comunicato il desiderio di Ronaldo di andare via dalla squadra bianconera.

Intanto in casa PSG si pensa alla situazione di Mbappè: il francese non ha nascosto la sua volontà di voler cambiare aria, rinunciando ad un rinnovo quinquennale da 25 milioni netti e finalmente è arrivata la prima offerta per lui: 160 milioni di euro dal Real Madrid, come riportato dai media spagnoli. Offerta, però, che è stata respinta, ma la trattativa non è ancora conclusa.