Il messaggio ai tifosi del Barcellona e l’emozione per un nuovo inizio, Messi motivato: “giocherò con i migliori”

E’ tutto vero! Leo Messi è un nuovo giocatore del PSG. Dopo il difficile e sofferto addio al Barcellona, il calciatore argentino, sei volte pallone d’oro, ha trovato subito una nuova casa in un team di stelle e campionissimi.

Messi è atterrato ieri a Parigi dove ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto col PSG ed è stato oggi protagonista della conferenza stampa di presentazione al Parco dei Principi: “sono felice, andare via dal Barcellona è stato molto difficile dopo tanti anni. Era difficile pensare a un cambiamento, ma appena arrivato qui mi sono sentito felice, ho voglia di allenarmi quanto prima, trovare i nuovi compagni e il nuovo staff per iniziare questa nuova tappa. Voglio ringraziare il presidente e il club. Tutto è andato veloce dal giorno del comunicato del Barcellona. È stato complicato, non era facile trovare una soluzione così. Sono felice di essere qui, con entusiasmo e voglia di vincere di sempre. Vengo qui perché il Psg è ambizioso, e siamo pronti per lottare di vincere tutto. È il mio obiettivo di avanzare e continuare a vincere dei titoli. Spero di farlo tutti insieme. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza, che è stata incredibile“, ha esordito l’argentino prima di rispondere alle domande della platea.

“È incredibile, in questa squadra ci sono grandi giocatori, altri ne sono arrivati, non vedo l’ora di allenarmi e giocare. Perché giocherò con i migliori, qualcosa di bello da vivere“, ha affermato ancora Messi.

“L’obiettivo è lo stesso di sempre: vincere. Ma serve lavoro e disciplina. Vincere non è facile, puoi avere la squadra migliore e non vincere. A volte i dettagli fanno la differenza. Lo sa anche il Psg che ci è arrivato vicino. Non so cosa serva. Serve un gruppo unito e forza come penso sia questa. E anche un po’ di fortuna, ma si può provocare. Magari non sempre i migliori vincano, perché è una competizione speciale e per questo tutti vogliono vincerla. Arrivo in una squadra già completa, al di là dei nuovi innesti. Io posso dare una mano dando il massimo, entusiasmo e voglia di vincere. Il mio sogno è di vincere ancora la Champions e cercheremo di farlo ancora“, ha aggiunto prima di ammettere che “le chiacchierate con Neymar, Di Maria e Paredes hanno influito un po’ sulla mia decisione“.

Infine non poteva mancare un messaggo per i tifosi del Barcellona: “sarò sempre riconoscente nei loro confronti dopo tanti anni, sapevano che sarei andato in una squadra forte, perché sanno che ho sempre voglia di vincere. Se affronteremo il Barcellona penso sarà bello da una parte, ma dall’altra sarà strano sfidarli da avversario. Vedremo“.