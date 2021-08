Medvedev, che erroraccio! Si scusa con l’avversario durante lo scambio e… perde il punto [VIDEO]

Lo sport regala sempre emozioni uniche, gioie, dolori e tante risate. A far ridere, oggi, è un episodio che riguarda Daniil Medvedev nel torneo Masters 1000 di Toronto. Il tennista russo ha subito un richiamo insolito e curioso durante la sfida contro Bublik, che ha fatto ridere a crepapelle entrambi gli atleti in campo e anche la giudice di sedia.

Durante uno scambio, Medveved ha colpito il suo rivale, finito a terra e prima ancora di fare punto gli ha chiesto scusa, regalando così il punto al suo rivale. La giudice di sedia è stata costretta a chiamare un ‘hindrance’ e concedere il punto a Bublik, perchè? Perchè è vietato durante una partita di tennis parlare durante uno scambio, lo dice il regolamento.

“Puoi immaginare quanto stupida è questa chiamata”, ha affermato Medvedev arrabbiato ma al tempo stesso divertito, al suo rivale, piegato in due dalle risate. Alla fine il russo l’ha spuntata e ha staccato i pass per il secondo turno del torneo.

‘This is gonna be on Tennis TV, bro!’

You’re not wrong, @DaniilMedwed 😂#NBO21 pic.twitter.com/imVXaqI4ec

— Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2021