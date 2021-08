Italia sempre più su, tris di ori e settimo posto per gli azzurri: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

L’Italia va sempre più su nel medagliere olimpico, conquistando la settima posizione grazie ai tre ori centrati oggi dagli atleti azzurri. Prima Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile, poi Luigi Busà nel karate kumite e infine la 4×100 di Jacobs e compagni: tre successi che permettono alla delegazione italiana di fissare il nuovo record di medaglie conquistate in un’Olimpiade con 38. Un numero superiore alle 36 di Los Angeles 1932 e Roma 1960, un vero e proprio trionfo per gli azzurri che salgono a quota 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi quando mancano ancora due giorni prima della fine delle Olimpiadi. In testa rimane la Cina, seguita da Stati Uniti e Giappone.